NBA: Οι Κινγκς «φρέναραν» τον εκπληκτικό Ντόντσιτς – Νοκ άουτ με τραυματισμό ο Βεζένκοφ

Ο Σλοβένος «σταρ» έκανε τριπλ νταμπλ με 28 πόντους, 17 ασίστ και 10 ριμπάουντ, αλλά το Σακραμέντο έφυγε με το «διπλό» από το Ντάλας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των «βασιλιάδων» ήταν ο ΝτιΆρον Φοξ, ο οποίος μέτρησε 34 πόντους, ενώ εκτός αποστολής έμεινε ο Σάσα Βεζένκοφ, λόγω ενός τραυματισμού στον αστράγαλο.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ υπέστη διάστρεμμα στην αναμέτρηση με τους Χοκς και θα μείνει εκτός για 1-2 εβδομάδες.

Sasha Vezenkov went to the locker room after suffering an ankle injury on this play pic.twitter.com/Ko4aCAqghh