Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πρώτος σε ψήφους για το NBA All Star Game – Άφησε πίσω του τον ΛεΜπρον Τζέιμς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κι ο ΛεΜπρον Τζέιμς είναι οι μοναδικοί αθλητές που έχουν λάβει πάνω από 2.000.000 ψήφους.

Ο «Greek Freak» είναι στην κορυφή με 2.171.812 ψήφους, με τον «King James» να τον ακολουθεί, έχοντας 2.008.645. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Τζοέλ Εμπίντ (1.844.025), Κέβιν Ντουράντ (1.807.394) και Τζέισον Τέιτουμ (1.765.919).

Η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει από τις 19 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 20 Ιανουαρίου. To NBA All Star Game 2024 θα διεξαχθεί στην Ιντιανάπολις στις 18 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα μετά την πρώτη καταμέτρηση:

The first fan returns of #NBAAllStar voting are in ?



LeBron James and Luka Dončić lead the West while Giannis Antetokounmpo and Tyrese Haliburton lead the East votes.



? @NBAPR pic.twitter.com/dUXiH5iuZr