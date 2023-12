NBA: Ιστορική εμφάνιση από τον Μπράνσον, έβαλε «50άρα» με 9/9 τρίποντα!

O 27χρονος γκαρντ ήταν σε… τρελά κέφια και σημείωσε κάτι μοναδικό.

Jalen Brunson is the ONLY player to score 50+ points on 100% shooting from 3PT in NBA history.



Unreal. (via @TomerAzarly) pic.twitter.com/0vBb9IzfT9