NBA: Κάνει… πλάκα ο Λούκα Ντόντσιτς - Έβγαλε ασίστ με το πόδι! (vid)

Εξαιρετικές είναι οι εμφανίσεις που πραγματοποιεί ο Λούκα Ντόντσιτς στο NBA. Τα ξημερώματα της Παρασκευής (15/12) ο Σλοβένος άσος δεν κατάφερε να βοηθήσει τους Μάβερικς να πάρουν τη νίκη κόντρα στους Τίμπεργουλβς, αλλά πρόσφερε μερικές στιγμές… μαγείας.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί, ο διεθνής σούπερ σταρ του «συγκροτήματος» από το Ντάλας, δεν… περιορίζεται μόνο κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων στο NBA για να δείξει το πλούσιο ταλέντο του.

Συγκεκριμένα, ο Λούκα Ντόντσιτς αποφάσισε να πάει ένα… βήμα παραπέρα, αφού κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, έβγαλε ασίστ σε συμπαίκτη του με το πόδι!

Δείτε το βίντεο…

Luka Dončić can pass with his feet too…



He just did a behind-the-back kick alley-oop pass to Dwight Powell in warmups… ? pic.twitter.com/lgoGXyk1Yb