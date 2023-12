NBA: Εξαιρετικός o Σάσα Βεζένκοφ, έκανε ρεκόρ πόντων στη νίκη των Κινγκς

Ο Βούλγαρος φόργουορντ έκανε νέο ρεκόρ πόντων στο NBA, μετρώντας 14 πόντους σε 20’12’’.

Ο Βεζένκοφ ήταν τρίτος σκόρερ πίσω από τους ΝτιΆρον Φοξ (34π. με 4/7τρ.) και Ντομάντας Σαμπόνις (15π., 17ριμπ.). Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού τελείωσε το ματς με 3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, συν 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα κι ένα λάθος.

Sasha finished the night leading all bench scorers with 14 PTS, 3 REB & 3 STL to help the #BeamTeam secure the W in Phoenix ? pic.twitter.com/tW7NcELoH6