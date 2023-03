NBA: «Λύγισαν» οι Μπακς χωρίς Αντετοκούνμπο | Τρομερή ανατροπή Ουόριορς (videos)

Ο Αμερικάνος σούπερ σταρ σημείωσε 20 από τους 36 πόντους του στα τελευταία 1:51 λεπτά της κανονικής διάρκειας και την παράταση, οδηγώντας το «συγκρότημα» του Γκόλντεν Στέιτ στη νίκη 125-116 επί των Μιλγουόκι Μπακς. Εκτός για ένα ακόμα ματς ήταν ο τραυματίας Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Κάρι πήρε πάνω του ένα παιχνίδι στο οποίο οι Ουόριορς έμειναν πίσω 108-100 με 2:05 να απομένουν, μετά από ένα τρίποντο του Τζο Ινγκλς των Μπακς, κυριαρχώντας στην παράταση, έχοντας δίπλα του και τον Τόμπσον, που σημείωσε 22 πόντους, προκειμένου να φτάσει το Γκόλντεν Στέιτ στην έβδομη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη του.

Ο Μπρουκ Λόπεζ και ο Κρις Μίντλετον είχαν από 19 πόντους ο καθένας για το Μιλγουόκι, το οποίο επιζητούσε την τρίτη σερί νίκη του από τότε που παίζει χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

36 points on the night.

22 points in Q4 and OT.



Winning time was Stephen's time to shine.@UAbasketball || Second Look pic.twitter.com/jiQlgkbn2h