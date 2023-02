NBA: Απολαυστικός Λίλαρντ! Έβαλε 71 πόντους νίκησε μόνος του τους Ρόκετς - Τα αποτελέσματα (vids)

Ο Αμερικάνος πόιντ γκαρντ έκανε ρεκόρ καριέρας με τους πόντους που σημείωσε, ενώ είχε και 13/22 τρίποντα. Έτσι, έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του NBA που έχει πετύχει 60+ πόντους σε περισσότερους από πέντε αγώνες, μετά τους Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και Κόμπι Μπράιαντ.

Μάλιστα, ο Ντέμιαν Λίλαρντ σημείωσε στο πρώτο ημίχρονο 41 πόντους, έχοντας 8 τρίποντα, με αποτέλεσμα να σημειώσει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση με περισσότερους από 40 πόντους στα πρώτα δύο δωδεκάλεπτα, μετά από την επίδοση που είχε ο Κόμπι Μπράιαντ το 2003.

2nd-most 3PM in a game in NBA history (13)

8th player to score 70+ PTS in a single game (71)

The first player in NBA history with 70+ PTS, 5+ REB, 5+ AST and 10+ 3PM in a single game...



