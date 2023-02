NBA: «Τρομαχτικός» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Σέλτικς - 11η σερί νίκη οι Μπακς (videos)

Το μεγάλο ντέρμπι, «βάφτηκε» στα χρώματα του Μιλγουόκι και παρά τις απουσίες τεσσάρων βασικών παικτών, οι Σέλτικς απέδειξαν και πάλι, ότι είναι μία πολύ καλή ομάδα.

Ο Έλληνας σταρ, ήταν για μια ακόμη φορά ο πρωταγωνιστής, καθώς άγγιξε το triple double με 36 πόντους, 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Παρόλα αυτά, ο Giannis τρόμαξε τους ιθύνοντες των Μπακς, όταν κατά την διάρκεια του αγώνα, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας το γόνατό του. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό και επέστρεψε στο παρκέ.

Giannis recorded his 24th 30/10 game of the season, the most in the NBA.



36 PTS | 13 REB | 9 AST | 2 BLK pic.twitter.com/ptv6UakUxg