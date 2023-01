ΝΒΑ: Τραυματίστηκε ο Ντουράντ - Νίκες για Νετς, Γκρίζλις και Σίξερς με ρεκόρ του Χάρντεν! (videos)

Με μία «Πύρρειο» νίκη συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους στο ΝΒΑ, οι Μπρούκλιν Νετς, καθώς επικράτησαν με 102-101 μέσα στο Μαϊάμι, με τον τραυματισμό του Κέβιν Ντουράντ στο δεξί γόνατο να προκαλεί ανησυχία.

Ο σούπερ σταρ, τραυματίστηκε όταν ο Τζίμι Μπάτλερ, έπεσε κατά λάθος επάνω του, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει και να μεταβεί στα αποδυτήρια. Λίγο αργότερα, ο προπονητής του, Ζακ Βον, ανακοίνωσε ότι σήμερα (9/1), ο Ντουράντ θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, ελπίζοντας ότι η διάγνωση δεν θα είναι ίδια με τον Ιανουάριο του 2022, όταν υπέστη ζημιά σε σύνδεσμο στο αριστερό του γόνατο, χάνοντας στην συνέχεια ενάμιση μήνα αγωνιστικής δράσης.

Παράλληλα πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, ήταν οι Κάιρι Ιρβινγκ (29 πόντοι), Τζίμι Μπάτλερ (26 πόντοι, 8 ριμπάουντ) και Τάιλερ Χέρο (24 πόντοι), ενώ ο Βον σχολίασε για τον τραυματισμό του Ντουράντ: «Ποτέ δεν θέλεις να βλέπεις έναν παίκτη να πέφτει έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχθείς, αλλά πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στην ομάδα μας που άντεξε».

Από εκεί και πέρα στο Μέμφις, οι Γκρίζλις, χωρίς τον Τζα Μοράντ, ο οποίος έχει τραυματιστεί στον μηρό, σημείωσαν την έκτη συνεχόμενη νίκη τους, επικρατώντας των Τζαζ με 123-118, χάρη κυρίως στον Ντέσμοντ Μπέιν, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους κι εννέα ασίστ. Καθοριστικός και ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ (19 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 5 τάπες), για την ομάδα του Τενεσί.

Τη δική του ιστορία έγραψε ο Τζέιμς Χάρντεν πετυχαίνοντας το 71ο (!) triple-double (20 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 11 ασίστ) στην καριέρα του, οδηγώντας παράλληλα τους Σίξερς στην νίκη επί του Ντιτρόιτ με 123-111. Ενώ έγινε ο 27ος παίκτης στην Ιστορία του ΝΒΑ, που ξεπέρασε το «φράγμα» των 24.000 πόντων!

? FINAL SCORE THREAD ?



James Harden dropped a triple-double as the @sixers won in Detroit!



Tyrese Maxey: 23 PTS

Killian Hayes: 26 PTS, 4 REB, 6 AST, 3 STL



For more, download the NBA app:

? https://t.co/WFdLNEjikq pic.twitter.com/KI2aTSK8d9