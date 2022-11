NBA: Με δωρεά 500.000 δολαρίων ζητούν συγγνώμη Μπρούκλιν Νετς και Κάιρι Ίρβινγκ (photo)

Μετά την κοινωνική κατακραυγή για την πράξη του Ίρβινγκ, να ποστάρει στο Twitter και στο Instagram, την αφίσα της ταινίας «Hebrews to Negroes: Wake Up Black America» και ενός συνδέσμου προς τον ιστότοπο της Amazon, για ενοικίαση ή αγορά της, οι Μπρούκλιν Νετς εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για τον αρνητικό αντίκτυπο που είχε η πράξη του στην εβραϊκή κοινότητα αλλά και στους κόλπους του NBA.

Παρότι ο παίκτης δεν ζήτησε επίσημα συγγνώμη για την ανάρτηση που έκανε την περασμένη Πέμπτη, ανέλαβε την ευθύνη για την δυσαρέσκεια που προκάλεσε στην κοινότητα την Εβραίων η πράξη του, ενώ στάθηκε στο ότι δεν πιστεύει όλα όσα πρεσβεύει η ταινία.

Στο δελτίο Τύπου, που συντάχθηκε σε συνεργασία με την μη κυβερνητική οργάνωση «Anti-Defamation League (ADL)», που στόχο έχει να στηρίξει τους Εβραίους, καταδικάζεται έντονα κάθε μορφή αντισημιτισμού.

Joint statement from Kyrie Irving, the Brooklyn Nets, and the Anti-Defamation League pic.twitter.com/5szamIClsh