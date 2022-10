Ελεύθερος ο Έρικ Πάσκαλ, αποδεσμεύτηκε από τους Τίμπεργουλβς!

Στην αγορά των ελεύθερων παικτών βρίσκεται και πάλι από το βράδυ της Τετάρτης (19/10) ο Έρικ Πάσκαλ.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ αποτέλεσε στόχο του Παναθηναϊκού το περασμένο καλοκαίρι, είχε βρεθεί κοντά, αλλά τελικά βρήκε two-way συμβόλαιο στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και η περίπτωσή του ναυάγησε.

Ωστόσο, οι «λύκοι» εν τέλει τον «έκοψαν», όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια.

The Minnesota Timberwolves have waived forward Eric Paschall, sources tell @TheAthletic @Stadium. Paschall was on a two-way contract.