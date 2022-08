Μιλγουόκι Μπακς: Το ψάχνουν για «βόμβα» με Ντουράντ στο πλάι του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Την μεγάλη βόμβα στο μεταγραφικό παζάρι του NBA θέλησαν να ρίξουν οι Μιλγουόκι Μπακς που ρώτησαν τους Μπρούκλιν Νετς προκειμένου να αποκτήσουν τον Κέβιν Ντουράντ και να δημιουργήσουν ένα σούπερ δίδυμο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αυτό τουλάχιστον μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο οποίος τονίζει ότι τα «ελάφια» επικοινώνησαν με το Μπρούκλιν για να μάθουν τα «θέλω» των Νετς νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι.

Ωστόσο, προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν εξελίξεις στις επαφές μεταξύ των δύο πλευρών. Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον των πρωταθλητών του 2021, ακόμα και αν βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, αποτελεί μεγάλη είδηση για την αγορά του ΝΒΑ.

The Milwaukee Bucks and Denver Nuggets inquired with the Nets earlier this summer to 'gauge the price tag' for Kevin Durant, per @ShamsCharania pic.twitter.com/IxGRcJUbwA