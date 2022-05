NBA: Χάος στο Μιλγουόκι - Πυροβολισμοί και τραυματίες έξω από το γήπεδο των Μπακς (video)

Όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, άγνωστος άρχισε να πυροβολεί στην περιοχή «Deer District» κοντά στο γήπεδο των Μιλγουόκι Μπακς, όπου χιλιάδες κόσμου είχε συγκεντρωθεί προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των «ελαφιών» με τους Σέλτικς.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο δράστης χρησιμοποίησε το όπλο του περίπου ένα τετράγωνο μακριά από το γήπεδο, ενώ μάρτυρες αναφέρουν ότι οι πρώτοι πυροβολισμοί ακούστηκαν ένα λεπτό πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι.

Οι αρχές της πόλης προχώρησαν στη σύλληψη ενός 29χρονου, ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται στους τρεις, ανάμεσά τους και ενα 16χρονο κορίτσι.

Οι πρώτες μαρτυρίες αναφέρουν πως όλα ξεκίνησαν από έναν καυγά σε μπαρ, περίπου ένα τετράγωνο μακριά από εκεί που ήταν η πλειοψηφία των φιλάθλων των Μπακς

Δείτε βίντεο από το περιστατικό:

BREAKING: 1 adult male shot near MLK & Highland as ⁦@Bucks⁩ game ends. This is what we saw as fans ran from the area. ⁦@WISN12News⁩ pic.twitter.com/JE6Ax1OPsn