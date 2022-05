NBA: Παγκόσμια αποθέωση για Αντετοκούνμπο - Τα τρομερά σχόλια (photos+videos)

Adam Glanzman/Getty Images, Ideal Image

Onsports Team

Το βράδυ της Κυριακής (01/05) οι Μπακς έκαναν το break στο Game 1 της σειράς με τους Σέλτικς στη Βοστώνη. Ο Έλληνας σούπερ σταρ κατάφερε να κάνει triple double, τελειώνοντας τον αγώνα μες 24 πόντους, κατεβάζοντας 13 ριμπάουντ και μοιράζοντας 12 ασίστ.

Μάλιστα, ο Μάτζικ Τζόνσον βρήκε την ευκαιρία να «σχολιάσει» στο Twitter τη νέα μυθική εμφάνιση του «Greek Freak», αλλά δεν ήταν ο μόνος. Το διάσημο μέσο κοινωνικής δικτύωσης πήρε «φωτιά» με αποθεωτικά σχόλια φιλάθλων του αθλήματος για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

The World Champion Milwaukee Bucks beat the Celtics in Game 1, led by the best player in basketball, Giannis Antetokounmpo, who finished with 24 points, 12 assists and 13 rebounds! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 1, 2022

Πολλοί ήταν αυτοί που «γέμισαν» το Twitter με βίντεο από τις καλύτερες στιγμές του Έλληνα σούπερ σταρ από τη «μάχη» στη Βοστώνη, ενώ το απίστευτο κάρφωμα που έκανε και πήρε παραμάζωμα όλους τους αντιπάλους ήταν αυτό που κυριάρχησε. Πάντως, κάποιοι έσπευσαν να «κράξουν» τον Στίφεν Σμιθ που δεν απάντησε αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο καλύτερος παίκτης στο NBA αυτή τη στιγμή.

Δείτε τα καλύτερα «τιτιβίσματα» στην gallery που ακολουθεί:

The best basketball player on the planet is taking off again.



Giannis Antetokounmpo, ladies and gentlemenpic.twitter.com/xmMzSStEih — Richard Chambers (@newschambers) May 1, 2022

This is not natural, Giannis Antetokounmpo is absolutely nasty, relentless, and the MVP! pic.twitter.com/vCko9Mwt0L — Wisco Fanatics (@WiscoFanatics) May 1, 2022