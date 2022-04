NBA: Καλύτερος συμπαίκτης της χρονιάς ο Χόλιντεϊ

Ο γκάρντ των Μπακς έλαβε 39 ψήφους πρώτης θέσης και συγκέντρωσε 964 συνολικά βαθμούς, τερματίζοντας πάνω από τον σέντερ των Μάβερικς, Μπόμπαν Μαριάνοβιτς (48 ψήφους πρώτης θέσης, 936 βαθμούς) και τον φόργουορντ των Μπουλς, ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (34 και 898).

Την ξεχωριστή αυτή διάκριση ανακοίνωσε ο προπονητής του Μιλγουόκι, Μάικ Μπουντενχόλζερ, κατά τη διάρκεια της προπόνησης των πρωταθλητών και η αντίδραση του Χόλιντεϊ ήταν… «όλα τα λεφτά»!

The moment Coach Bud announces that Jrue has won the @NBA 2021-22 Twyman-Stokes Teammate of the Year Award. ?



Congrats, @Jrue_Holiday11!! pic.twitter.com/hrBfQp2nCm