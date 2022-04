Αντετοκούνμπο: Στην κορυφαία πεντάδα Ευρωπαίων παικτών όλων των εποχών ο Greek Freak (photo)

Onsports Τeam

Ο Γιάννης έχει γράψει με «χρυσά» γράμματα το όνομα του στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ έχοντας οδηγήσει τους Μιλγουόκι Μπακς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και κατακτώντας ΚΑΙ το βραβείο του MVP των τελικών (έχει κερδίσει ακόμη Back to back MVP του ΝΒΑ, κορυφαίος αμυντικός της σεζόν, πολλαπλές παρουσίες σε All Star Game, MVP του All Star Game.).

Το παιδί από τα Σεπόλια που έκανε το όνειρο του πραγματικότητα, συνεχίζει να διακρίνεται για το ταλέντο και τις ικανότητες του με τον κόσμο να τον συμπεριλαμβάνει στην καλύτερη πεντάδα Ευρωπαίων παικτών όλων των εποχών στο ΝΒΑ σε αντίστοιχη ψηφοφορία!

Μαζί με τον Γιάννη βρίσκονται οι Λούκα Ντόντσιτς, Πάου Γκασόλ, Ντιρκ Νοβίτζκι και Τόνι Πάρκερ. Από την άλλη, στην αμέσως επόμενη καλύτερη πεντάδα ψηφίστηκαν οι Νίκολα Γιόκιτς, Τόνι Κούκοτς, Ντράζεν Πέτροβιτς, Άρβιντας Σαμπόνις και Πέτζα Στογιάκοβιτς.

Οι ψήφοι προήλθαν από φιλάθλους του NBA από όλη την Ευρώπη και μια επιτροπή που αποτελούνταν από περισσότερα από 40 ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, broadcasters, influencers και διασημότητες. Η ψήφος των φιλάθλων αντιπροσώπευσε το 50% του τελικού αποτελέσματος ενώ η ψήφος της επιτροπής το υπόλοιπο 50%.

