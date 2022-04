NBA: Τραυματισμός για Ντόντσιτς - Ανησυχία στους Μάβερικς

Στο διάστημα που πρόλαβε να αγωνιστεί ο Σλοβένος πόιντ φόργουορντ του Ντάλας, είχε 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 28 λεπτά συμμετοχής.

Ο ρεπόρτερ του ESPN, Άντριαν Βοϊναρόφσκι, μετέφερε την πληροφορία πως Ντόντσιτς υπέστη τράβηγμα στην γάμπα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν πως πρόκειται σοβαρό τραυματισμό.

There’s initial optimism that Dallas star Luka Doncic hasn’t suffered a significant injury, source tells ESPN. Team is calling it a strained left calf.