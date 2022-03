NBA: Έριξε τους τίτλους τέλους ο Τζαμάλ Κρόφορντ (photos+video)

Ο 42χρονος γκαρντ ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω Twitter, ανήμερα των γενεθλίων του.

«Αντίο στο παιχνίδι. Μπάσκετ, σε ευχαριστώ. Σου χρωστάω τα πάντα», ανέφερε ο Κρόφορντ χρησιμοπoιώντας έναν στίχο τραγουδιού του Jay-Z.

O Κρόφορντ είναι ο μόνος παίκτης που κέρδισε το βραβείο του έκτου παίκτη τρεις φορές στην καριέρα του στο ΝΒΑ, ενώ το 2018 είχε αναδειχθεί συμπαίκτης της χρονιάς.

Αγωνίστηκε σε εννιά ομάδες, Μπουλς, Νικς, Κλίπερς, Χοκς, Τίμπεργουλβς, Σανς, Μπλέιζερς, Γουόριορς και Νετς, με τους τελευταίους να αποτελούν την τελευταία του στάση, τη σεζόν 2018/19.

Σε 1.401 ματς καριέρας είχε 14,6 πόντους, 3,4 ασίστ και 2,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

“ Goodbye to the game, all the spoils the adrenaline rush.”



Thank you basketball, I owe you everything …..✌? pic.twitter.com/PpKYjoqz9p