NBA: Έγραψε ιστορία ο Πόποβιτς - Έχει τις περισσότερες νίκες (photos+videos)

Ο κορυφαίος προπονητής, έφθασε στις 1.336 νίκες, οδηγώντας τα «σπιρούνια» στην επικράτηση επί της Γιούτα. Οι Σπερς, στον αγώνα για μια θέση στα πλέι οφ της Δυτικής Περιφέρειας, νίκησαν τους Τζαζ με 104-102 και όπως ήταν φυσικό, ο συνάδελφος του στην ομάδα της Γιούτα, Κουίν Σνάιντερ, τον συνεχάρη θερμά μετά τον αγώνα και όλοι οι Τεξανοί παίκτες περικύκλωσαν τον προπονητή τους.

Αυτή η νίκη, είναι η 1.336η σε 2.030 αγώνες, που ισοδυναμεί με ποσοστό 65,8%, δηλαδή δύο νίκες σε κάθε τρεις αγώνες! Ο «θρυλικός» Ντον Νέλσον, ο οποίος έχασε το ρεκόρ, είχε βοηθό τον Πόποβιτς πριν από τριάντα χρόνια στο Γκόλντεν Στέιτ, σταμάτησε στις 1.335 νίκες σε 2.398 αγώνες (55,6%).

Ο 73χρονος Πόποβιτς, ανέλαβε τα ηνία των Σπερς το 1996 και τους οδήγησε σε πέντε «δακτυλίδια» (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), παίζοντας 22 πλέι οφ στη σειρά και βραβεύθηκε τρεις φορές ως καλύτερος προπονητής της χρονιάς.

Υπενθυμίζεται, ότι πέρυσι, ο Πόποβιτς οδήγησε την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στους Αγώνες του Τόκιο.

Gregg Popovich has passed Don Nelson as the winningest coach in the history of the NBA.



Congrats, coach Pop.#NBA75 pic.twitter.com/o0Qa1RvJpV