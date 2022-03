NBA: Έγραψε ιστορία ο Κάρι - Έφτασε τους 20.000 πόντους (video)

Με τους 34 πόντους που πέτυχε στη νίκη επί των Νάγκετς στο Ντένβερ (102-113), ο ηγέτης του Γκόλντεν Στέιτ έφτασε τους 20.006 πόντους και… συνεχίζει.

Υπενθυμίζεται πως πρώτος σκόρερ όλων των εποχών είναι ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με 38.387, ενώ από τους εν ενεργεία παίκτες ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι τρίτος με 36.743 και πλησιάζει τον Καρλ Μαλόουν (36.928).

