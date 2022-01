NBA: Οι καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο (photos+video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι μπορούσε στο παιχνίδι των Μπακς με τους Χόρνετς στη Σάρλοτ και οι πρωταθλητές δεν μπόρεσαν να αποφύγουν τη νέα ήττα (103-99).

Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» ήταν εντυπωσιακός, έχοντας 26 πόντους (9/13 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/8 βολές) ενώ είχε 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και έξι λάθη σε 35 λεπτά.

Δείτε το βίντεο:

