NBA: Απίστευτος Στεφ Κάρι - Ξεπέρασε τα 3.000 τρίποντα (photos+video)

Ωστόσο ο ηγέτης των Γουόριορς στο παιχνίδι με αντιπάλους τους Νάγκετς ξεπέρασε το φράγμα των 3000 στα τρίποντα και έτσι έγινε ο πρώτος παίκτης στο ΝΒΑ που το πετυχαίνει.

Στο ματς που έγινε τα ξημερώματα ο Κάρι ευστόχησε για 157ο παιχνίδι στη σειρά σε σουτ τριών πόντων, κάτι που αποτελεί και αυτό ένα ρεκόρ.

Θυμίζουμε ότι ο Κάρι προ ολίγων ημερών είχε ξεπεράσει τον Ρέι Άλεν στη λίστα με τα εύστοχα τρίποντα.

The greatest 3-point shooter of all time.

The first to ever make 3,000 treys.



Salute, @StephenCurry30 ☔ pic.twitter.com/wNoTUbBo1e