NBA: Λανσάρει επίσημο fan club στην Ελλάδα!

Onsports Τeam

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το ΝΒΑ ανακοινώνει σήμερα το λανσάρισμα του NBA Greece Fan Club, ένα δωρεάν ψηφιακό πρότζεκτ αφιερωμένο στους φίλους του ΝΒΑ σε όλη τη χώρα, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο σχετικά με το πρωτάθλημα, θα μπορούν να λάβουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια και να συμμετέχουν σε συναρπαστικές μπασκετικές εμπειρίες.

Οι φίλαθλοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα nbafanclub.gr, να κάνουν την εγγραφή τους δωρεάν και να αρχίσουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια, όπως καθημερινά άρθρα για καυτά θέματα του πρωταθλήματος από τοπικούς συνεργάτες όπως το Shake n’ Bake, αποκλειστικά στιγμιότυπα από το επίσημο κανάλι του ΝΒΑ στο YouTube, καθώς και ένα εβδομαδιαίο ενημερωτικό newsletter με τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις ομάδες και τους παίκτες. Επιπλέον, θα έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά βίντεο μέσω των οποίων θα μπορούν να βελτιώσουν τις μπασκετικές τους δεξιότητες και θα μπορούν να κατεβάζουν wallpapers του NBA στον τον υπολογιστή και το κινητό τους

Τα μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στο εβδομαδιαίο «NBA Quiz» αλλά και στο «NBA Picks», όπου θα προβλέπουν τους νικητές των αγώνων του ΝΒΑ κάθε Σαββατοκύριακο. Αν απαντούν σωστά, θα διεκδικούν συλλεκτικά NBA δώρα.

«Μετά τους τελευταίους ιστορικούς τελικούς του ΝΒΑ, στους οποίους δύο Έλληνες παίκτες κατέκτησαν το πρωτάθλημα του ΝΒΑ για το 2021 και εκπροσώπησαν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο, η δημοτικότητα του ΝΒΑ στην Ελλάδα βρίσκεται στα ύψη», δήλωσε ο NBA Head of Fan Engagement and Direct-to-Consumer for Europe and the Middle East, Γιώργος Αϊβάζογλου. «Ανυπομονούμε να προσφέρουμε στους πιστούς φιλάθλους μας στην Ελλάδα νέες εμπειρίες και μέσα διασύνδεσης με το NBA και να διευκολύνουμε νέες μορφές συζήτησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ της αφοσιωμένης κοινότητας του NBA της χώρας».

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δήλωσε σχετικά: «Είναι σπουδαίο ότι το NBA αναγνωρίζει την αφοσιωμένη κοινότητα φιλάθλων στην Ελλάδα, οι οποίοι προσφέρουν ανεπανάληπτη υποστήριξη σε εμένα και τους συμπαίκτες μου. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που οι φίλαθλοι του NBA στην Ελλάδα έχουν πλέον ένα επίσημο Fan Club για να μοιράζονται την αγάπη τους για το παιχνίδι».

Στο πλαίσιο των εορτασμών για την 75η επέτειο του ΝΒΑ, οι φίλαθλοι που θα εγγραφούν πριν από το 2022 θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κλήρωση για να κερδίσουν ένα NBA 75 Merch Box που θα περιλαμβάνει μια φανέλα, ένα καπέλο και ένα φούτερ από την αγαπημένη τους ομάδα, καθώς και άλλα αποκλειστικά προϊόντα για τα 75 χρόνια του NBA. Τέλος, όσοι γίνουν μέλη του NBA Greece Fan Club, θα μπορούν να συμμετάσχουν στην καμπάνια NBA 75 Euro Vote, ως μέλη της αποκλειστικής ομάδας που αποτελείται από μέσα ενημέρωσης, influencers και διασημότητες, και να ψηφίσουν τις κορυφαίες ευρωπαϊκές στιγμές και παίκτες στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Το NBA Fan Club Greece λειτουργεί σε συνεργασία με την εταιρεία digital, 4 Wise Monkeys.

Για τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με τους εορτασμούς του NBA 75, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών συμμετοχής των φιλάθλων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα NBA.com/75 καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν 2021-22».