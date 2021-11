NBA: Οι καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο (photos+video)

Οι Μιλγουόκι Μπακς ανεβαίνουν σιγά-σιγά με την επιστροφή των απουσιών και επικράτησαν των Ντένβερ Νάγκετς εύκολα με 120-109.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απολαυστικός σε αλλο ένα ματς και το κοντέρ έγραψε 24 πόντους, 13 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 μπλοκ με 10/13 σουτ και 1/1 τρίποντα, αλλά και 3/3 βολές.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Έλληνα σούπερ σταρ:

Another double-double in the books for Giannis.



24 PTS | 13 REB | 7 AST | 10-13 FGM pic.twitter.com/qSZqUovzF4