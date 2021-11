NBA: Τιμωρία σε Ντόντσιτς για trash talking (video)

Onsports Team

Στον αγώνα με τους Κλίπερς κι αφού σκόραρε πάνω σε άμυνα του Τέρενς Μαν, ο Σλοβένος άσος των Μάβερικς γύρισε στον αντίπαλό του και είπε: «Είσαι πολύ μικρός για να με μαρκάρεις! (you are f**king too small)».

Για κακή του τύχη, οι διαιτητές αντιλήφθηκαν το trash talking και τον τιμώρησαν με τεχνική ποινή.

Αυτό πάντως δεν πτόησε τον Ντόντσιτς που με 26 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη μέσα στο Λος Άντζελες, με 112-104 στην παράταση.

