NBA: Οι καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο (photos+video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ο πρώτος στην ιστορία του ΝΒΑ, από την περίοδο 1951-52 όπου υπάρχει καταγραφή των αγωνιστικών λεπτών, που κατάφερε να έχει 30 πόντους, 20 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 30 λεπτά, πιο γρήγορα από κάθε άλλο εδώ και 60 χρόνια!

Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» είχε 32 πόντους με 7/13 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 15/23 βολές, ενώ παράλληλα είχε 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ σε 30:22 που αγωνίστηκε.

Δείτε το βίντεο:

Giannis' 30 minutes played tonight are the fewest by any player in a game with at least 30 points, 20 rebounds, and 5 assists since minutes were first tracked in 1951-52. (via @ESPNStatsInfo)



32 PTS | 20 REB | 5 AST | 3 BLK pic.twitter.com/bNlPheZOzT