Untold | Malice at the Palace: Άγνωστες πτυχές από τη νύχτα που άλλαξε το ΝΒΑ

Τι παραπάνω μπορεί να πει κανείς για τη φαινομενικά πιο μαύρη στιγμή στην ιστορία του ΝΒΑ; Τι άλλο μπορεί να διαθέτει το ντοκιμαντέρ «Untold» του Netflix για το περιβόητο «Malice at the Palace»; Τα ντοκουμέντα άλλωστε από το κατεδαφισμένο πλέον «Palace of Auburn Hills» δεν χωράνε αμφιβολία για όσα συνέβησαν στις 19 Νοεμβρίου του 2004, λίγο πριν τη λήξη του αγώνα Detroit Pistons-Indiana Pacers. Διαβάστε περισσότερα στο Ratpack.gr