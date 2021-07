NBA: «Δένουν» Λέοναρντ οι Κλίπερς (video)

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι η ομάδα του Λος Άντζελες θα κρατήσει τον ηγέτη της, ο οποίος μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2019 με τους Ράπτορς δεν μπόρεσε να οδηγήσει τους Κλίπερς σε μία διάκριση, αλλά φιλοδοξεί πως θα το καταφέρει στο μέλλον.

Ο Λέοναρντ, θυμίζουμε, έχασε ένα μεγάλο μέρος των φετινών πλέι οφ λόγω τραυματισμού στον πρόσθιο χιαστού του δεξιού του γονάτου και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

Το νέο του συμβόλαιο φαίνεται πως θα είναι μεγάλο και σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος αλλά και σε διάρκεια.

