Hands up for the Finals’ MVP ??? Congratulations @Giannis_An34 ? 50Pts 14Reb 5Blk #NBA #NBAFINALS #Giannis #GreekFreak #congratulations #paobc pic.twitter.com/VnwEv5DaqK

???Μόνο περηφάνια για τους @Giannis_An34 και @Thanasis_ante43 ,που κατέκτησαν το πρώτο τους δαχτυλίδι στο ΝΒΑ! Πολλά συγχαρητήρια! ??????We are extremely proud of Giannis and Thanasis Antetokounmpo, for winning their first NBA ring!Big Congrats! @Bucks pic.twitter.com/qvZ9gRKcDg