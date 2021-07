NBA: Η εντυπωσιακή επίδοση του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Γράφει ιστορία ο Greek Freak

Παράλληλα έχοντας για δεύτερο σερί ματς τελικών 40+ πόντους και 10+ ριμπάουντ μπήκε σε ένα κλαμπ στο οποίο βρίσκονται επίσης μόνο άλλοι δύο παίκτες.

Ο Σακίλ Ο' Νιλ, που τα είχε καταφέρει με τους Λέικερς το 2000 και ο Λεμπρόν Τζέιμς που το πέτυχε το 2016 με τους Καβαλίερς.

Shaq in 2000

LeBron in 2016

Giannis in 2021.



That's it. That's the list of back-to-back 40-point, 10-rebound games in the NBA Finals ever. ? pic.twitter.com/6rAzQmuwrd