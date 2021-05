NBA: Θέλει άμεση βελτίωση ο Γιάννης

Με 4 αγώνες να απομένουν στα «ελάφια» πριν την έναρξη των playoffs του ΝΒΑ, ο Έλληνας σταρ δήλωσε μετά τον αγώνα με τα «σπιρούνια» ότι μπορεί η ομάδα του να βρίσκεται σε καλό σημείο, αλλά υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν.

«Νιώθω υπέροχα σε προσωπικό επίπεδο. Η ομάδα είναι καλά, είμαστε σε καλό σημείο, απλώς πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Έχουμε τέσσερις αγώνες μπροστά μας για να βρούμε ρυθμό. Πρέπει να χτίσουμε καλές συνήθειες στους 4 τελευταίους αγώνες της κανονικής περιόδου, αλλά είμαστε σε καλό σημείο», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Πρέπει να βελτιωθούμε. Κάποιες φορές τα πράγματα δεν θα πάνε όπως θες, αλλά πρέπει να συνεχίσεις να προσπαθείς και να ακολουθείς το πλάνο σου για να βρεις τρόπο να νικήσεις. Πρέπει να έχουμε περισσότερη ενέργεια και να βγάλουμε περισσότερη χαρά σε άμυνα και επίθεση».

Όσο για το τι δεν έκαναν καλά οι Μπακς απέναντι στους Σπερς, είπε: «Προφανώς δεν κάναμε καλή δουλειά στην άμυνα. Δεν μαρκάραμε καλά και οι Σπερς έβαζαν σουτ, οπότε ήταν ένας συνδυασμός δικής μας κακής άμυνας και δικής τους καλής επίθεσης. Δεν τους το κάναμε αρκετά δύσκολο. Θέλαμε να είμαστε εκεί, αλλά δεν ήμασταν. Έβαλαν σουτ, τρίποντα, από μέση απόσταση, έβαλαν πολλά λέι-απ σε κατάσταση Πικ εν Ρολ».

“We have 4 games to get our rhythm going. We’re in a good place.” pic.twitter.com/OWWa1hUb2V