NBA: Οι καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο (photos+video)

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς, τους οποίους νίκησαν 141-133, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει «σβηστά» ένα ακόμη νταμπλ-νταμπλ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, σε 29 λεπτά είχε 17 πόντους (1/2 βολές, 8/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα), 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 1 λάθος.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του:

The Greek Freak with another double-double:



17 PTS | 11 REB | 7 AST | 8/11 FG pic.twitter.com/C0SxYlyYzi