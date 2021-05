NBA: Έτοιμος για νέο συμβόλαιο ο Τζέιμς

Σύμφωνα με τον έγκριτο Μάικ Στάιν, οι Νετς σχεδιάζουν να προσφέρουν εντός της ημέρας νέο συμβόλαιο, ίδιας διάρκειας στον Αμερικανό, που μέτρησε στα πέντε ματς που έπαιξε 7,4 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ κατά μέσο όρο.

Ο Τζέιμς επέστρεψε στο ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, έχοντας φορέσει στο παρελθόν και τη φανέλα των Φίνιξ Σανς και Νιου Όρλεανς Πέλικανς.

The Nets plan to sign Mike James to a second 10-day contract on Monday, league sources say.