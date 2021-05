NBA: Τρελάθηκε με την αποβολή ο Ντόντσιτς (photos+video)

Λίγο αργότερα, το report του ΝΒΑ με το σκεπτικό της απόφασης μάλλον δικαιώνει τον Λούκα, αφού αναφέρεται πως ο σταρ των Μαβς έκανε μία χειρονομία απλά για να δείξει πως δεν υπήρχε φάουλ στην προηγούμενη φάση.

Δείτε εδώ τι συνέβη:

Luka got a tech and was ejected late during the Kings-Mavs game



He was shook ? pic.twitter.com/GnN3WLgWXH