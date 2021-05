NBA: Το μήλο κάτω από τη μηλιά - Μαγικός Σαμπόνις (video)

Ο Λιθουανός, στην επιστροφή του από τραυματισμό, κατάφερε να κάνει triple double από το πρώτο ημίχρονο, έχοντας 22 πόντους, 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ στις δύο πρώτες περιόδους!

Έγινε έτσι ο πρώτος που καταφέρνει κάτι τέτοιο με 20+ πόντους τις τελευταίες 25 σεζόν στο ΝΒΑ.

Ο 26χρονος φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26-19-14, στη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Secured a triple-double before halftime, but @Dsabonis11 didn't stop there.

26 points

19 rebounds

14 assists pic.twitter.com/6gc8zHyi00