NBA: Τα καλύτερα του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στους Σανς (video+photos)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάλεψε στο παιχνίδι των Μπακς με τους Σανς, όμως η ατομική του απόδοση δεν ήταν αρκετή για να γλιτώσουν την ήττα (127-128) τα «ελάφια» τα ξημερώματα στο NBA.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε 33 πόντους (με 9/10 βολές, 12/21 δίποντα, 0/1 τρίποντο), μάζεψε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ, είχε 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Δείτε τα highlights:

