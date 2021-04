NBA: Απίθανος Κάρι - Σπάει κάθε ρεκόρ (photos+video)

Ο άσος των Ουόριορς συμπλήρωσε 10 σερί παιχνίδια με 30+ πόντους αλλά το εκπληκτικό είναι πως είχε για πέμπτο αγώνα φέτος 10+ εύστοχα τρίποντα, την στιγμή που ολόκληρο το υπόλοιπο ΝΒΑ έχει... 5 παιχνίδια.

Συνολικά ο Στεφ Κάρι έφτασε τις 20 αναμετρήσεις όπου πετυχαίνει 10+ τρίποντα και οι επόμενοι πέντε μαζί όχι μόνο δεν τον φτάνουν αλλά μετά... βίας ξεπερνάνε και τα μισά παιχνίδια.

Δείτε τα βίντεο:

TEN straight games with 30+ points ?



Do your dance, @StephenCurry30 pic.twitter.com/Xvz6BcKD2Q