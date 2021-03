NBA: Στους Λέικερς ο Ντάμοντ (photos+video)

Ο 27χρονος σέντερ ήρθε προ ημερών σε συμφωνία με τους Καβαλίερς για την εξαγορά του υπολοίπου συμβολαίου του, που προέβλεπε 27,9 εκατ. δολάρια για φέτος.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι ως το τέλος της σεζόν και θα προσφέρει στους πρωταθλητές μια δυνατή αμυντικά παρουσία κάτω από τα καλάθια, καθώς οι Μαρκ Γκασόλ και Μοντρέζλ Χάρελ δεν έχουν καλύψει το κενό του Ντουάιτ Χάουαρντ επιτυχώς.

Φέτος ο δύο φορές All Star και τέσσερις φορές πρώτος ριμπάουντερ του ΝΒΑ είχε 17,5 πόντους, 13,5 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ, 1,2 κλεψίματα, 1,6 κλεψίματα και 3,2 λάθη κατά μέσο όρο.

OFFICIAL: We got Dre. Welcome to the Lakers Family, @AndreDrummond! pic.twitter.com/AGtLwOq38h