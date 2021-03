NBA: Σπουδαίες ανταλλαγές στην εκπνοή, δυνάμωσαν Νάγκετς, Μπουλς και Χιτ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι κινήσεις που έγιναν στο ΝΒΑ την τελευταία μέρα των trades, με κάποιες ομάδες να βγαίνουν ιδιαίτερα ενισχυμένες και να ανέβαζουν τον πήχη των στόχων τους, ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι

Οι Ντένβερ Νάγκετς, για παράδειγμα πρόσθεσαν στο δυναμικό τους έναν ποιοτικό και δυναμικό παίκτη, το αστέρι των Ορλάντο Μάτζικ, Άαρον Γκόρντον. Για να τον κάνουν δικό τους χρειάστηκε να δώσους τον ρολίστα Γκάρι Χάρις, τον Αρ Τζέι Χάμπτον και ένα draft pick πρώτου γύρου. Νωρίτερα, μάλιστα, είχαν αποκτήσει και τον Τζαβέλ ΜακΓκι, για να δίνει ποιοτικές ανάσες στον Γιόκιτς. Φέτος μετράει 8 πόντους και 5.2 ριμπάουντ ανά ματς.

Εντυπωσιακές κινήσεις και από τους Σικάγο Μπουλς, οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν στα play off και βάζοντας τους Νίκολα Βούτσεβιτς και Ντάνιελ Τάις στη «μηχανή» τους, δυναμώνουν εντυπωσιακά και μπορούν να αποτελέσουν την ομάδα-έκπληξη για τη συνέχεια της σεζόν.

Ο Μαυροβούνιος all star σέντερ ήρθε για βασικός με τους Ότο Πόρτερ και Βέντελ Κάρτερ να πηγαίνουν στο Ορλάντο, ενώ ο Γερμανός θα αποτελέσει μια εξαιρετική λύση από τον πάγκο, ερχόμενος από τους Σέλτικς με αντάλλαγμα τον Μο Βάγκνερ.

Μαθήματα δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής ομάδας από το... μηδέν έδωσε και πάλι ο Πατ Ράιλι. Το Μαϊάμι κινήθηκε πολύ έξυπνα και αφού πήρε αρχικά τον εξαιρετικό ρολίστα Νεμάνια Μπιέλιτσα από τους Κινγκς, στη συνέχεια έκανε το... μπαμ με τον διακαή πόθο, Βίκτορ Ολαντίπο, δίνοντας τους Μπράντλεϊ και Ολίνικ στους Ρόκετς.

Rockets are trading Victor Oladipo to the Heat, per @wojespn



