NBA: Έτοιμος για... Δελφινάριο o Τζίμι Μπάτλερ (video+photos)

Onsports Team

And the Oscar goes to… Τζίμι Μπάτλερ. Κάτι τέτοιο φαίνεται πως είχε στο μυαλό του ο παίκτης των Μαϊάμι Χιτ, ο οποίος την πλέον ακατάλληλη στιγμή του παιχνιδιού με τους Νιου Γιορκ Νικς βρήκε την ευκαιρία να κάνει… πλάκα.

Με το παιχνίδι να κρίνεται στις τελευταίες κατοχές, ο σταρ των Χιτ άρπαξε την ευκαιρία που του εμφανίστηκε όταν με το σκορ στο 97-96 υπήρχε μία διεκδικούμενη μπάλα έπειτα από άστοχο σουτ των Νικς και αφού κέρδισε το φάουλ, έμεινε στο παρκέ για ώρα δίνοντας την εντύπωση ότι σφάδαζε από τον πόνο.

Μετά από λίγη ώρα ωστόσο - και αφού στο μεσοδιάστημα έριχνε κλεφτές ματιές προς τους διαιτητές - έγινε σαφές ότι όλη αυτή την ώρα υποκρινόταν, γελώντας και ο ίδιος με την κίνησή του.