NBA: Η σπουδαία κίνηση του Γιάννη - Τι έκανε ο Έλληνας σούπερ σταρ (photos+video)

Χάρισε τα παπούτσια του σε δύο αδερφάκια, μικρούς φίλους των Καβαλίερς, που ήταν μεταξύ των ελάχιστων θεατών που επιτρέπεται να είναι στις κερκίδες.

Ο Greek Freak πλησίασε τους πιτσιρικάδες και αφού τους ρώτησε αν είναι αδέρφια, για να μην κακοκαρδίσει κανέναν χάρισε στον καθέναν τους από ένα παπούτσι.

Δείτε το βίντεο:

