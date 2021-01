Μιλγουόκι Μπακς: Τζόρνταν και… Giannis μαζί (video)

Οι Μπακς υποδέχονται τους Μάβερικς την Παρασκευή (15/1), στην βραδιά που σκοπεύουν να φορέσουν για πρώτη φορά τις μαύρες ΝΒΑ Statements εμφανίσεις τους.

Και αποφάσισαν να προαναγγείλουν το γεγονός με έναν διαφορετικό τρόπο. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έβγαλε στη δημοσιότητα ένα βιντεάκι όπου συνδυάζεται το παρόν και το παρελθόν. Ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Back in black this Friday.



With Jumpman.#FearTheDeer pic.twitter.com/dWDmcqa54I