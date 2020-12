Τρομερό ρεκόρ από Κάρι - Δεύτερος σκόρερ στην ιστορία των Ουόριορς (photos+video)

Τη δική του ιστορία στους Ουόριορς γράφει ο Στεφ Κάρι, αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι του. Με τον δέκατο πόντου που σκόραρε κόντρα στους Μπακς έγινε ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του Γκόλντεν Στέιτ.

Πέρυσι ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό και έπαιξε μόλις σε πέντε παιχνίδια, αλλά φέτος ξεκίνησε τη σεζόν δαιμονισμένα, σπάζοντας ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, προσπέρασε τον Ρίκ Μπάρι κι έγινε ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας του. Πρώτος είναι ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν με 17.783, με τον Κάρι να έχει ξεπεράσει τους 16.449 πόντους και να… συνεχίζει.

Η ανάρτηση των Ουόριορς για το ρεκόρ...

All-time bucket getter.@StephenCurry30 passes Rick Barry for 2nd on the franchise all-time scoring list. ? pic.twitter.com/DmUIkNOR4q