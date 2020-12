Ανακοίνωσαν οι Μπακς την παραμονή του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Εδώ είναι το σπίτι μου» (video)

Tη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς θα συνεχίσει να φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο "Greek Freak" ανακοίνωσε μέσω των λογαριασμών του στα Social Media την πενταετή επέκταση της συνεργασίας του (4+1) με την πρώτη ομάδα του στο ΝΒΑ και παραμένει «ελάφι», με τους Μπακς να παίρνουν σειρά και να γνωστοποιούν την παραμονή του. Το νέο συμβόλαιο θα έχει ισχύ από το καλοκαίρι του 2021 έως εκείνο του 2026.

Συγκεκριμένα, ο "Greek Freak" θα αμείβεται με το 35% του salary cap της ομάδας του για αυτή τη πενταετία με μια προβλεπόμενη αύξηση της τάξης του 8% στις αποδοχές του κάθε σεζόν και με τις προβλέψεις αυτή τη στιγμή για το salary cap τα επόμενα χρόνια να είναι 3%. Tα 228 εκατ. δολάρια αποτελούν το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ!

«Αυτό είναι το σπίτι μου. Αυτή είναι η πόλη μου... Είμαι ευλογημένος που έχω τη δυνατότητα να είμαι μέρος των Μιλγουόκι Μπακς για τα επόμενα χρόνια. Ας κάνουμε αυτά τα χρόνια να αξίζουν. Το σόου συνεχίζεται... ας το πάρουμε», έγραψε χαρακτηριστικά ο Έλληνας διεθνής.

Giannis Antetokounmpo, the NBA’s reigning two-time Most Valuable Player, has signed a multi-year extension with the Milwaukee Bucks. pic.twitter.com/9xNosYRVbn

Λίγες ώρες μετά και οι Μπακς με ανάρτηση τους ανακοίνωσαν και επίσημα την παραμονή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα, ενώ ο «Greek Freak» έστειλε με βίντεο το μήνυμα του στους φίλους της ομάδας

"This is my home. This is my city."@Giannis_An34's message for Bucks fans: pic.twitter.com/ulXVtYS5X4