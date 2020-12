NBA: Διαρρήκτης μπήκε σε σπίτι σούπερσταρ και το... μετάνιωσε! (photos)

Πριν από 2 εβδομάδες ένας διαρρήκτης ήθελε να μπει στο σπίτι της Κάιλι Τζένερ, όμως έκανε λάθος και πήγε στο σπίτι του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν που ήταν δίπλα.

Το TMZ αναφέρει πως ο σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς, τον κυνήγησε και τον ανάγκασε να φύγει γρήγορα, ενώ στο σπίτι βρισκόταν ένα από τα παιδιά του.

Αντέδρασε σωστά και αποτέλεσε τον απόλυτο... φύλακα της οικογένειας του και του σπιτιού του.

DeMar DeRozan reportedly chased down an intruder at his LA-area home last month, per @TMZ_Sports



The intruder told police he mistakenly entered DeRozan's house while looking for Kylie Jenner's house pic.twitter.com/bjw0ILAlC7