NBA: «Βόμβα» Λέικερς με Χάρελ! (photos+video)

Όπως μεταφέρει ο δημοσιογράφος Άντριαν Βονιαρόφσκι, οι Λέικερς έφτασαν σε συμφωνία για διετές συμβόλαιο για το ποσό των 19 εκ. δολαρίων με τον πρώην παίκτη των Κλίπερς, ο οποίος είχε κερδίσει το βραβείο του Κορυφαίου Έκτου Παίκτη της περσινής χρονιάς, έχοντας 18.6 πόντους, 7.1 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ.

Πρόκειται για μια σπουδαία κίνηση, που ισχυροποιεί τους πρωταθλητές μέσα στη ρακέτα και δείχνει ξεκάθαρα πως στόχος της νέας χρονιάς είναι και πάλι η κατάκτηση της κορυφής.

Free agent Montrezl Harrell has agreed to a two-year deal with the Los Angeles Lakers, agent Rich Paul of @KlutchSports tells ESPN.