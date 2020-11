NBA: «Βόμβα» για Αντετοκούνμπο - Οι προτάσεις Ουόριορς και Χιτ και ο φόβος των Μπακς (photos)

Ο «Greek Freak» μπορεί να βρίσκεται στην Ελλάδα και να απολαμβάνει τις διακοπές του, έπειτα από την δύσκολη και επίπονη σεζόν που είχε στο NBA, ωστόσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχει ξεκινήσει μία μεγάλη κουβέντα αναφορικά με το μέλλον του στους Μπακς.

Το συμβόλαιο του Έλληνα διεθνή σούπερ σταρ ολοκληρώνεται το 2021. Τα «Ελάφια» προσπαθούν να τον πείσουν να υπογράψει για πολλά χρόνια ακόμα, την στιγμή που κάνουν κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ με πλέι μέικερ υψηλού επιπέδου για να τον πλαισιώσει και να μπορέσει η ομάδα να παλέψει για τον τίτλο.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες ένα «τιτίβισμα» έχει βάλει… φωτιά στο NBA, μια και ο Έλληνας άσος παρουσιάζεται μεταξύ… Ουόριορς και Χιτ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ έχει ετοιμάσει ένα δυνατό πακέτο για να πείσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Όμως, η Άσλεϊ Νικόλ, έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter πως το μέλλον του δύο φορές MVP του NBA θα είναι στο Μαϊάμι για τους Χιτ, καθώς είναι έτοιμος να υπογράψει μία συμφωνία για πολλά χρόνια. Μάλιστα, σημειώνει πως οι Μπακς δεν θέλουν να χάσουν τον «Greek Freak» χωρίς αντάλλαγμα το 2021 και για τον λόγο αυτό είναι ανοικτοί σε προτάσεις.

Δείτε…

adding to this, Giannis splits his offseason between Greece and Miami. per sources, he’s prepared to sign a long-term deal in Miami.



the #Bucks are not willing to end up with nothing by letting him hit free agency in 2021. a deal is expected before then. https://t.co/T3vM0gqVXI