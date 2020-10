NBA: Αποχώρησε με νεύρα ο Λεμπρόν (video)

Παρά τις απουσίες που είχαν, οι Μαϊάμι Χιτ κατάφεραν να πάρουν την νίκη στον σημερινό τελικό του ΝΒΑ με αποτέλεσμα τον εκνευρισμό του Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο σούπερσταρ των Λέικερς όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ δεν μπορούσε να κρύψει τον εκνευρισμό του για την εξέλιξη του αγώνα αποχωρώντας, μάλιστα, από το παρκέ και λίγο νωρίτερα πριν τη λήξη του παιχνιδιού.

Δείτε το βίντεο:

LeBron walked off the court with 10 seconds left. pic.twitter.com/zTvwZhHDq5