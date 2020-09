NBA: Ένταση και νεύρα στους Σέλτικς

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η δημοσιογράφος Μαλίκα Άντριους, ο Μάρκους Σμαρτ ήταν αρκετά εκνευρισμένος από την ήττα και τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, φώναξε προς τους συμπαίκτες του ενώ όταν έφυγε από εκεί δεν έλειψαν και τα... γαλλικά.

Επίσης κάποιοι άκουσαν να πετάγονται αντικείμενα ενώ ο προπονητής της Βοστώνης, Μπραντ Στίβενς όταν ρωτήθηκε απάντησε: «Τα παιδιά τώρα είναι συναισθηματικά φορτισμένα. Είναι μία δύσκολη ήττα».

There were loud clanks — like someone throwing items — coming from the Celtics’ locker room. https://t.co/0D9SokSr5u