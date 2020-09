NBA: «Ο Γιάννης είναι ο Πίπεν και ψάχνει τον... Τζόρνταν του»

Ο πρώην NBAer πριν 2 μέρες είχε... κράξει τον Greek Freak για την άμυνα που δεν έπαιξε στον Τζίμι Μπάτλερ στο Game 1.

Ο Τζέφερσον ανέφερε πως ο Έλληνας φόργουορντ μοιάζει με τον Σκότι Πίπεν και χρειάζεται δίπλα του έναν Μάικλ Τζόρνταν.

«Ο Γιάννης μάλλον είναι ο Πίπεν... Το είπα! Χρειάζεται τον Τζόρνταν του», έγραψε στο twitter.

Δείτε την ανάρτηση:

Giannis might be a Pippen.... there I said it! He needs his Jordan. pic.twitter.com/L89DG9JjHD